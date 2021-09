In 6 costretti a dare forfait | I convocati per Spezia Juventus

Convocati Spezia Juventus, ecco l’elenco completo delle scelte di Thiago Motta in vista della gara contro i bianconeri. Molti forfait.

Dopo il pareggio patito in extremis contro il Milan, la Juventus contro lo Spezia non può non acciuffare i tre punti, per risollevare una classifica che vede gli uomini di Allegri relegati mestamente al penultimo posto. Tuttavia, la compagine ligure venderà cara la pelle, anche perché nell’ultima uscita stagionale Gyasi e compagni hanno regolato con molta facilità il Venezia; tuttavia, in vista della gara contro Dybala e compagni, Thiago Motta dovrà fare i conti con molte defezioni, in varie zone del campo.

I convocati dello Spezia in vista della gara contro la Juventus