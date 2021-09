Spezia-Juventus, ad Allegri torna il sorriso | Recupero lampo

Spezia-Juventus, a Massimiliano Allegri torna il sorriso. Recupero lampo che permetterà al tecnico di poter scegliere lì davanti

Probabilmente, dall’inizio, nemmeno ci sarà. Soprattutto perché, ha praticamente giocato sempre e quindi ha bisogno di riposare. Ma la notizia positiva, senz’altro, è che Alvaro Morata ha recuperato dal leggero fastidio che lo ha costretto a lasciare il campo contro il Milan domenica sera e che quindi partirà con la squadra alla volta di La Spezia. Lo ha confermato Massimiliano Allegri, spiegando che il calciatore sta bene. Poi, potrebbe succedere di tutto, ovviamente, visto che nella gara di domani l’unico obiettivo possibile è quello della vittoria. E uno come Morata davanti potrebbe servire. Quindi, potrebbe anche essere una soluzione iniziale quella dell’attaccante spagnolo, anche se, la sensazione in questo momento è che sarà Kean a giocare dal primo minuto domani sera.

Spezia-Juventus, Morata recupera

La notizia è assai importante, in ogni caso. Perché Morata riesce a dare profondità alla squadra e anche qualità. Che non si trattasse di nulla di grave, subito dopo la gara contro il Milan, lo si era capito. Ma sicuramente non ci si aspettava che il calciatore potesse essere in campo contro lo Spezia. Invece sarà così.

Sorride quindi Massimiliano Allegri che ha bisogno davvero di tutti contro la formazione allenata da Thiago Motta. Serve solamente una vittoria per vincere questo scontro salvezza contro i liguri. Deve essere, per la Juventus, la partita della svolta. Quella che deve fare ridare alla squadra consapevolezza nei propri mezzi e anche quell’entusiasmo che fino al momento è mancato. E per tornare a sorridere serve solamente vincere.