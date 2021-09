Calciomercato Juventus, lo manda Cristiano Ronaldo | Occasione a gennaio

Calciomercato Juventus, lo manda Cristiano Ronaldo: si apre una nuova occasione per gennaio. Che potrebbe far scattare l’effetto domino

A gennaio, la Juventus, con molta probabilità andrà a intervenire sul mercato per cercare di prendere un attaccante per coprire il buco lasciato da Cristiano Ronaldo. Il solo Kean, al momento, non offre ampie garanzie, e Allegri è alla ricerca di un elemento che possa essere d’aiuto alla squadra quando le partite diventeranno davvero pesanti. Sperando, sempre, che i bianconeri siano in lotta per qualcosa, perché, se continua l’andazzo di queste prime giornate, allora sarà difficilissimo rimanere agganciato al treno delle prime della Serie A.

In ogni caso, oltre a Jovic del Real Madrid, che sembra sempre più in uscita, il portale football.london.com, riporta proprio in questi momenti la possibilità, da parte della società bianconera, di andare a prendere un elemento del Manchester United che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, appare totalmente chiuso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri out | Spunta già il sostituto