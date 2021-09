Calciomercato Juventus, Allegri out | Spunta già il sostituto

Calciomercato Juventus, se Allegri non dovesse ottenere i risultati stabiliti avrebbe già un potenziale sostituto.

Calciomercato Juventus, la situazione in classifica è assai problematica e se la Vecchia Signora dovesse continuare su questa riga di insuccessi, la dirigenza valuterà attentamente anche il futuro del mister, che chiariamoci, per il momento non è assolutamente in discussione ma se i risultati non dovessero, malauguratamente, non arrivare, allora, bisogna guardare al futuro. In un certo senso il nome già c’è ed è un vecchio pallino del presidente Agnelli che sarebbe libero di firmare fin da subito, inutile ribadire che il profilo in questione sarebbe Zinedine Zidane, ex giocatore e autentico desiderio mai realizzato del presidente bianconero.

Zidane come sostituto di Allegri

Zidane sarebbe quindi il profilo designato qualora, malauguratamente, il mister toscano non dovesse ottenere i risultati minimi designati ad inizio stagione. Zidane è però oggetto di desideri anche di un altro club, il Psg. I francesi valutano il profilo del francese se Pochettino non dovesse, anche lui, nonostante non sia messo ancora in discussione, i risultati designati per una super squadra com’è il Psg, che vanta un trittico d’attacco mai visto prima.