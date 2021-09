Chiellini e Bonucci, la Juventus vuole una reazione dai leader

Allegri ha detto nello spogliatoio le stesse cose proferite in conferenza stampa. L’aiuto possono darglielo Chiellini e Bonucci.

Sapete cosa ha detto Massimiliano Allegri alla squadra? Le stesse cose che ha detto in conferenza stampa. Non ci sono filtri, massima trasparenza. A riportarlo è Tuttosport nella sua edizione odierna. Con la medesima durezza, il tecnico si è rivolto ai suoi per richiamarli a una maggiore attenzione e concentrazione, a una più stabile applicazione durante la partita, a una maggiore cattiveria agonistica. E la squadra? Ha incassato e si ripromette di reagire. Non è stato piacevole per i giocatori essere richiamati in quel modo e vedere tanto nervosismo nel tecnico, ma nessuno ha fiatato. Dovranno essere Chiellini e Bonucci a far comprendere l’importanza di quelle parole.

