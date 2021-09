Formazioni ufficiali Spezia Juventus | Le scelte su Morata e De Ligt

Spezia Juventus, le formazioni ufficiali della gara: la decisione di Allegri su Morata e De Ligt. Ecco chi scenderà in campo.

La gara della rinascita, o dell’harakiri più profondo. In questo ineluttabile mismatch, la Juve di Allegri, reduce dal pareggio sofferto contro il Milan, affronta uno Spezia che, alla luce delle difficoltà dei bianconeri, venderà ancor più cara la pelle. Tra un campionato da risollevare (i bianconeri hanno totalizzato al momento solo due punti in quattro giornate), e le forze da gestire, Allegri ha deciso di varare un ragionato turn over, in vista degli impegni che dovrà affrontare la “Vecchia Signora”, attesa anche dal duro confronto con il Chelsea in Champions League. Alla vigilia, si ragionava circa la possibile titolarità o meno di Kean, Chiesa e De Ligt: vediamo insieme le scelte del mister bianconero.

Formazione ufficiale Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean.