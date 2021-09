Ramsey, le scuse che non ti aspetti: «Colpa mia i suoi infortuni»

Ramsey è da tre anni ai margini del progetto della Juventus a causa dei suoi continui infortuni. Oggi c’è chi se ne assume la paternità.

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell’Arsenal, ha parlato delle condizioni fisiche dei Aaron Ramsey e non solo. Ecco cosa ha detto sui suoi infortuni, le sue dichiarazioni riportate dal Daily Star. «Fino a pochi anni fa, prima del Var, quando ancora allenavo io, c’era una gran tolleranza verso il gioco rude, che veniva ampiamente permesso. A volte i giocatori più dotati di maggior talento venivano ‘maltrattati’ dagli avversari, e solo oggi stiamo superando quella fase». Il tecnico ha usato queste parole per introdurre l’argomento dove poi ha centrato il cuore del discorso.

LEGGI ANCHE >>> Szczesny, è addio alla Juventus | C’è la pretendente a gennaio