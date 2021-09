Infortunio Chiesa, Spezia Juventus | Le condizioni dell’esterno

Spezia Juventus, infortunio Chiesa: cosa ha riportato l’esterno italiano, costretto a chiedere il cambio a pochi minuti dal fischio finale.

Anche contro lo Spezia è stato uno dei protagonisti, trascinando i suoi compagni ad un pareggio che sembrava insperato: d’alta scuola la caparbietà con la quale si è fatto strada nell’area di rigore, battendo in scivola l’incolpevole Zoet. Poco dopo, però, Federico Chiesa è stato costretto a chiedere il cambio; come confermato dallo stesso Max Allegri in conferenza stampa, le motivazioni sono da ascrivere ad un indurimento del flessore, motivo per il quale è stato necessario mettergli una borsa sul ghiaccio per lenire il dolore.

Le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore, quando molto probabilmente il calciatore sarà sottoposto ad esami strumentali per capire se si tratta di una ricaduta rispetto al guaio fisico accorso in Nazionale.