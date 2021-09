Chiesa, la svolta a sinistra e le pressioni Juventus su Allegri

Allegri sta ricevendo pressioni per variare il suo modulo tattico e abbandonare un falso esterno alla Rabiot. La chiave è mettere Chiesa a sinistra.

La Gazzetta dello Sport definisce Federico Chiesa un calciatore forte. La partita, piuttosto, apre uno squarcio sul futuro perché Federico largo a sinistra, in stile Pirlo 2020-21, sembra una preview dell’inverno. Allegri per ora non va in campo senza un Rabiot falso esterno ma l’approdo naturale di questa squadra sembra il 4-2-3-1. Una squadra con Cuadrado e Chiesa larghi, più Dybala dietro a Morata. Il tempo dirà. Invece, il tempo ha già abbondantemente detto la sua sul legame della famiglia di Fede con lo Spezia. Per capirci: è improbabile che il sindaco gli faccia arrivare una cittadinanza onoraria.

