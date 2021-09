De Ligt fa orecchie da mercante: «Juventus, le critiche non le sento»

De Ligt ha risposto sul campo alle critiche della stampa, dell’opinione pubblica e del suo allenatore. E quelle parole di Raiola pesano.

«La partita è stata difficile: abbiamo giocato un buon primo tempo, loro però hanno trovato un gran gol all’ultima occasione è questo è sempre duro. Hanno segnato all’inizio della ripresa, ma il nostro carattere per vincere è stato importante. L’unica cosa che contava erano i tre punti». Bada al sodo De Ligt che in un colpo solo ha ritrovato la maglia da titolare e il gol in campionato dai microfoni di Dazn. Il difensore della Vecchia Signora è quello che, insieme a Chiesa e Kean era stato più punzecchiato da Allegri nei giorni scorsi. Ha risposto così: alla grande.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri lo mette in discussione | Tre super offerte

De Ligt e la concentrazione Juventus

De Ligt, sul conto del quale le parole di Raiola hanno aperto scenari inquietanti, continua poi a commentare il match. «Alla Juventus bisogna vincere tutte le partite, ora bisogna iniziare un nuovo campionato con questi tre punti. Partita dopo partita vedremo come staremo, sono contento dei punti conquistati oggi. Giochiamo sempre insieme, quelli in campo e quelli in panchina ed è molto importante. Anche chi è entrato nella ripresa ha fatto molto bene. Le critiche nei miei confronti? Ho bisogno di migliorare sempre, è normale ricevere critiche. Ne ho avute tante, per me non è importante. Devo solo lavorare per migliorare».