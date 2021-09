Calciomercato Juventus, Allegri lo mette in discussione | Tre super offerte

Calciomercato Juventus, Allegri lo mette in discussione e tre grandi club si fanno avanti per tentare il grande colpo.

Calciomercato Juventus, Allegri lo comincia a mettere in discussione e allora i tre grandi club sognano il colpaccio. Federico Chiesa è stato criticato dal mister Allegri per delle giocate che non sono piaciute nella sfida contro il Milan, un normale screzio di campo che va però, ovviamente, già a pensare in grande sul mercato. Chiarendo fin da subito che la Juventus intende preservare il proprio giocatore, reputandolo, di fatto, incedibile, Chelsea, Bayern Monaco e Liverpool sognano il colpaccio e non starebbero di certo a badare a spese.

I tre club ci provano ma la Juve non lo molla

Chiesa è chiaramente un patrimonio di questa Juventus, arrivato dalla Fiorentina e in pochi mesi già un eroe nazionale che ha contribuito in gran parte alla vittoria dell’europeo con la nazionale azzurra. Nonostante le grandi giocate, Chiesa non è comunque esente da critiche, che sono arrivate proprio nella sfida casalinga di domenica scorsa contro il Milan. Con un pareggio agrodolce che consolida i soli due punti della squadra bianconera fino adesso. Troppi pochi per un grande club come la Juve.