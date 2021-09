Juventus, come cambia la pagella | Ma il destino è già segnato

Dopo la partita in casa dello Spezia la sua pagella è cambiata da così a così. Però già a gennaio può lasciare. l’Italia partendo per la Spagna: è Szczesny.

Szczesny ieri ha salvato per la seconda volta di fila la Juventus. La sua parata su Giulio Maggiore ha evitato altri tre giorni di inferno alla Vecchia signora. Giustamente, i giornali gli riconoscono il merito di essere tornato in carreggiata come Dio comanda. Dal canto suo sta provando a lasciarsi alle spalle il momento orribile di fine agosto-inizio settembre. Ad esempio, la Gazzetta dello Sport gli ha messo 7, esattamente quanto Chiesa e De Ligt che hanno segnato. «Di certo un viaggetto a Czestochowa male non farebbe – si legge nel giudizio -. Il tiro di Gyasi è deviato e diventa imparabile, quello di Antiste idem. Ma poi stoppa Verde ed è miracoloso su Maggiore».

