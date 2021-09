Allegri verso esclusioni eccellenti | Cosa filtra per la Samp

Il primo avvicendamento sarà quello di riportare tra i pali Mattia Perin. Sarà il suo nuovo esordio in bianconero a due anni dall’ultimo match. Contro la Sampdoria, ad ogni modo, Allegri varierà tanto da mercoledì a domenica. Cuadrado, Alex Sandro, Locatelli e Morata sono attesi al ritorno dal primo minuto, dopo il riposo – totale o parziale – di Spezia-Juve. Al contrario, potrebbero stare fuori Rabiot, in campo nelle ultime cinque partite, e forse Paulo Dybala.

Allegri ci penserà in queste ore ma il calendario suggerisce cautela, con Juve-Chelsea in programma mercoledì e il derby col Toro all’orizzonte. Questo è il menù per chiudere la serie prima della pausa nazionale. Salgono quindi le possibilità di vedere dal primo minuto Bernardeschi e la coppia Kean-Morata. Scelte che dipenderanno anche da quelle su Chiesa. Federico sta bene dopo l’indurimento a un flessore di mercoledì. Inoltre c’è Ramsey, fermo ai 77 minuti giocati tra Udine e Napoli. Se non si fosse capito, sperimentare non è una scelta: è una necessità. Alla Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport, è cambiato tutto.