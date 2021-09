Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Firma in arrivo

Calciomercato Juventus, accordo ormai raggiunto e la firma sembra davvero in arrivo. Le ultimissime sul rinnovo del calciatore

L’accordo sarebbe stato raggiunto. Ormai si è tranquillamente alle battute finali. Dopo un lungo tira e molla, durato quasi un anno. Ma finalmente ci siamo. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, la società bianconera ormai è pronta a far firmare il rinnovo alla Joya. Sì, Paulo Dybala, si dovrebbe legare alla Juve fino al 2026. I dettagli, al momento, non si conoscono. Ma ci sono, in questo, anche le parole del vicepresidente bianconero, Pavel Nedved, che conferma il tutto: “Stiamo trattando nel modo giusto, ci sentiamo vicini, ottimisti” ha spiegato.

Una trattativa, come detto, che va avanti da un anno. Da quando cioè sono iniziati i primi colloqui per il rinnovo. Ad un certo punto sembrava infatti che le parti dovessero lasciarsi. Ma poi il ritorno di Allegri in panchina, e la promessa di essere al centro di un progetto a lungo termine, ha avvicinato sensibilmente le parti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, pericolo Chelsea | Identikit tracciato