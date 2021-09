Calciomercato Juventus, bomba Dembelè | Colpaccio da 45 milioni!

Dembele alla Juventus, calciomercato: la sfida è lanciata e i 45 milioni sul piatto rischiano di fare la differenza.

La delicata situazione finanziaria del Barcellona ha messo in discussione anche il futuro di Ousmane Dembele che non ha ancora sciolto le riserve circa il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. I blaugrana stanno provando in tutti i modi a convincere l’attaccante esterno francese a suggellare l’intesa, ma un accordo non è stato ancora trovato, e con il passare delle ore le chances di un suo addio aumentano drasticamente. Secondo quanto riportato da Don Balon, lo United sarebbe pronto ad ingolosire sia il calciatore, sia il Barcellona, con un’offerta allettante, ma i Red Devils se la dovranno vedere con la Juventus, che da tempo vigila sull’evolversi della situazione.

Calciomercato, Juventus e United su Dembele: affare da 45 milioni di euro

Il Barça è conscio di non avere il coltello dalla parte del manico; ecco perché i catalani potrebbero anche accettare un’offerta da 45 milioni di euro, ammesso e non concesso che quei soldi arrivino sul tavolo dei catalani. Più verosimile che sia i Red Devils, sia la Vecchia Signora, cercheranno di trovare un accordo con l’entourage del calciatore per giugno, quando non sarebbero costretti a versare alcun indennizzo al Barcellona, sempre che i catalani con un colpo di reni non riescano a ribaltare tutto e a far accettare la proposta contrattuale recapitata all’ex Dortmund.