Juventus, il nuovo “acquisto” in mediana arriva ad ottobre | Tutto pronto

Juventus, il giocatore sarà pronto già per metà ottobre e darà al mister Allegri più scelta a centrocampo.

Juventus, Allegri esulta. A metà ottobre Arthur sarà ufficialmente di nuovo in campo insieme ai suoi compagni, giusto lo scorso luglio il giocatore annunciava l’operazione e adesso la ripresa passo dopo passo sembra essere delle migliori. Una buona notizia che darà più spazio tattico al mister proprio nel ruolo più complicato, il centrocampo. Il calciatore brasiliano vuole ritornare alla grande dopo una stagione scorsa decisamente in sordina. Giocatore con potenzialità tattiche importanti che dovrà essere sfruttato al massimo delle qualità.

Arthur verso il rientro | Allegri esulta

Come viene annunciato da ‘Tuttomercatoweb’ il giocatore si appresta a ritornare in campo dopo la sosta, come ha già annunciato ad Allegri. Dopo la pausa delle nazionali il giocatore potrebbe quindi tornare definitivamente in campo. Era giusto lo scorso luglio quando Arthur decise di operarsi per risolvere definitivamente il problema della calcificazione alla membrana interossea. Ora il giocatore ha avuto l’ok per allenarsi ed è pronto a ripartire.

