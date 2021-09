Raiola, va fatto un sacrificio. Il piano dell’agente per portare Donnarumma alla Juve

Mino Raiola diventerà l’uomo a cui la Juventus si affiderà tra gennaio e giugno per prendere Donnarumma. C’è però un sacrificato eccellente.

La bomba del Corriere della Sera è divenuta virale in poco tempo. Del resto, se la situazione di Donnarumma dovesse proseguire così si aprirebbero scenari suggestivi. La Juventus l’estate prossima potrebbe fiondarsi sul portiere, che non accetterebbe una seconda stagione da riserva di lusso. Questo anche perché Navas ha un contratto fino al 2024. Due mesi fa, giova ricordarlo, la trattativa era arrivata a buon punto, prima che Allegri indicasse altre priorità. Mino Raiola, che non parla mai senza lanciare messaggi, nei giorni scorsi ha fatto capire la situazione.

