Juventus, arriva la richiesta di Allegri. A gennaio scelte obbligate

L’avvio shock della Juventus ha spinto Allegri a formulare ufficialmente una richiesta ad Andrea Agnelli. A gennaio vuole due centrocampisti.

In casa Juventus si vive un avvio shock, troppo brutto per essere vero. Sul piano sportivo, guardando alla rosa a disposizione, non si può che individuare il centrocampo come l’origine di ogni male. Non fa filtro e non costruisce e, così, non si va da nessuna parte. Ad accendere il lumicino della speranza l’arrivo di Locatelli. Bene, ma troppo poco per guarire da ogni male. Lo stesso centrocampista della Nazionale, secondo quanto riporta oggi dal Corriere dello Sport, avrebbe addirittura fatto un passo indietro. «Locatelli deve ancora capire in che parte di mondo è arrivato perché sul piano del gioco, passando dal Sassuolo alla Juve, ha fatto un passo indietro, non in avanti» si legge. Ad ogni modo, Allegri ha chiesto due acquisti in mediana a gennaio.

