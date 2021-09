Szczesny, guai senza fine. Adesso Allegri lo mette in disparte

Tre anni fa, con Allegri in panchina, Wojciech Szczesny titolare e Mattia Perin suo vice. Max cambiò il portiere alla sesta giornata: Juve-Bologna in casa, mercoledì 26 settembre 2018. Perin esordì in campionato in bianconero e finì per giocare 9 partite in una Serie A dominata, con sana alternanza tra portieri. Tre anni dopo, replay: domenica sesta giornata di campionato, il polacco riposa e l’azzurro va in campo. Guardate la data sul calendario… Non serve guardare il calendario, invece, per capire che per Mattia non sarà una partita come le altre. Ha il cuore a metà, rosso da una parte e blu dall’altra. Genoano con oltre 200 partite col Grifone.