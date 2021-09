Calciomercato Juventus, bomba Pogba | Il Manchester ha deciso

Calciomercato Juventus, bomba Pogba: il Manchester United ha deciso il futuro del centrocampista francese. Contatti in corso

Bomba Pogba. Quasi clamorosa. Sì, perché il Manchester United avrebbe deciso di cedere il centrocampista francese già a gennaio, per evitare così di perderlo a parametro zero alla fine di questa stagione. Una notizia importante, che potrebbe scatenare il calciomercato già nella prossima finestra, quella invernale. Con la Juventus che sicuramente non starebbe a guardare. Anzi, tutt’altro. Perché secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, i bianconeri avrebbero iniziato a parlare con i Red Devils di un possibile ritorno a Torino del “Polpo”, nel momento in cui sono iniziate le discussioni per Cristiano Ronaldo. E la società inglese non avrebbe chiuso le porte, anzi. Inoltre, c’è da dire, che Solskjaer avrebbe già individuato ii possibili sostituti di Pogba: uno è Kessié, altro elemento è presente sul taccuino di Paratici, l’altro è Ndombele.

