Juventus, lotta scudetto: Sacchi: “Sarà una corsa a tre”

All’orizzonte per la Juventus c’è un altro turno di campionato insidioso che vedrà arrivare allo Stadium la Sampdoria di D’Aversa.

Dopo aver conquistato finalmente la prima vittoria stagionale contro lo Spezia, adesso la Juventus deve accelerare per recuperare terreno dalle altre big del campionato che per ora non hanno commesso grandi passi falsi. Solo cinque punti in cinque gare sono un magro bottino per chi aspira a vincere, vero, ma la strada da fare è ancora tanta. Nonostante questo Arrigo Sacchi non sembra nutrire grande fiducia nelle qualità della squadra di Max Allegri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri