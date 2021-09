Chiellini, la Juventus e la metafora nautica. Parola di capitano

Il capitano della Juventus ha parlato pubblicamente del difficile momento dei bianconeri. Chiellini però ha espresso ottimismo sull’esito finale.

«Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po’ in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po’ ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà. Con tanto sacrificio, con il lavoro che credo sia alla base di ogni cosa nel mondo, con passione e disciplina. Sono tutti valori di cui abbiamo bisogno noi e in generale il mondo del lavoro che viviamo. Come in tutte le cose ci vuole tempo per trovare un equilibrio». Sono parole di Giorgio Chiellini all’Italian Tech Week alle Ogr, parlando del momento non facile per la Juve e riprese da Tuttosport.

