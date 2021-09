Juventus, le scelte di Allegri tra campionato e Champions

Qualche indizio di formazione è arrivato in casa Juventus dopo le dichiarazioni di mister Allegri in conferenza stampa.

La partita casalinga contro la Sampdoria non sarà semplice ma c’è la necessità di conquistare altri tre punti per risalire la china in classifica e avvicinarsi alle posizioni che contano. All’orizzonte c’è però anche la sfida di Champions League contro i campioni in carica del Chelsea e Allegri deve essere molto bravo a gestire le energie dei suoi uomini. E fare i conti anche con qualche giocatore non al meglio della condizione fisica.

