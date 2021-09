Calciomercato Juventus, effetto domino | United e Psg pronte allo scippo

Calciomercato Juventus, effetto domino: Manchester United e Psg sarebbero pronte allo scippo. La situazione mette in ansia Cherubini

Non ci sono dubbi che nella propria finestra di mercato estiva, i principali elementi che verranno contesi sono due centrocampisti che, alla fine di giugno, vanno in scadenza di contratto e che quindi si possono liberare a parametro zero. Pogba e Kessie non sembrano avere intenzione di rinnovare i propri accordi con Manchester United e Milan, nonostante da molto tempo le trattative per allungare il contratto siano iniziate. Ma al momento, entrambi, non sembrano essere disposti a firmare. E allora, come riporta todofichajes.com, potrebbe scatenarsi un clamoroso effetto domino che interessa, ovviamente, anche la Juventus. Perché c’è poca discussione quando si dice che Cherubini, spinto da Massimiliano Allegri, almeno uno dei due proverà a prenderlo.

