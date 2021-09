Calciomercato Juventus, concorrenza in Premier | Il Liverpool fa sul serio

Calciomercato Juventus, l’intreccio di mercato potrebbe mettere in difficoltà Cherubini: il Liverpool corteggia gli obiettivi bianconeri

La concorrenza è alta, quasi spietata. E l’intreccio di mercato tra l’asse spagnolo e inglese potrebbe mettere in difficoltà Cherubini, visto che a quanto pare, il Liverpool di Jurgen Klopp, potrebbe avere gli stessi obiettivi della Juventus. In questo caso, però, si tratta – a quanto scritto da defensacentral.com – di alcune possibile richieste dei Reds qualora il Real Madrid si presentasse con un’offerta per Alexander Arnold.

Ci sono pochi dubbi che all’interno della rosa madrilena ci sono alcuni elementi che fanno gola a Massimiliano Allegri. E non solo a quanto pare. Sì, perché Asensio e Jovic, due che nel mirino bianconero ci sono finiti non solo per gennaio ma anche per la prossima estate, interessano anche al Liverpool.

