Calciomercato Juventus, Allegri lo scarica | Va via gratis

Calciomercato Juventus, Allegri non lo trattiene e a gennaio potrebbe andare via gratis. Ecco le ultime che arrivano dall’Inghilterra

Non ha fatto breccia nel cuore di Massimiliano Allegri. Per niente. E il tecnico avrebbe deciso di non trattenerlo, nonostante lì, in mezzo al campo, uno con la sua qualità potrebbe far comodo. Il fatto è, purtroppo, che Ramsey il suo valore con la Juventus non lo ha praticamente mai fatto vedere. Un po’ per la sfortuna dei molti infortuni che lo hanno tenuto bloccato, un po’ perché il gallese ci ha messo del suo: quando chiamato in causa, mai ha acceso quella luce che lo hanno reso uno dei migliori all’Arsenal. Il tecnico livornese quindi, secondo quanto riportato dall’autorevole Sun, in Inghilterra, avrebbe deciso di lasciarlo partire. E la Juve, probabilmente, a gennaio, accontenterà il tecnico. E soprattutto il calciatore, che ormai sembra avere davvero idee diverse dalla causa bianconera nella sua testa.

