Calciomercato Juventus, Paratici prova lo scippo | Tifosi divisi

Calciomercato Juventus, Paratici tenta lo scippo: i tifosi sono divisi sul suo futuro. E il Tottenham è pronto all’assalto a gennaio

Assalto a gennaio. Perché un pallino è un pallino e, dovunque vai, te lo vuoi quasi sempre portare dietro. La situazione è chiara, ed è spiegata nel dettaglio dal Mirror, in Inghilterra, che parla di un forte interesse del Tottenham nei confronti di Kulusevski. Oggi, lo svedese, nella gara contro la Sampdoria, è entrato in campo al posto di Dybala. Ma non ha inciso. Allegri non è del tutto convinto delle sue qualità, e lo utilizza con il contagocce. E a fiutare il possibile affare c’è proprio l’ex dirigente bianconero che lo ha fortemente voluto nel momento in cui si è presentata l’occasione per strapparlo all’Atalanta.

