Formazioni ufficiali Juventus Sampdoria | Le scelte di Allegri

Juventus Sampdoria, le formazioni ufficiali della gara: la decisione di Allegri su chi giocherà oggi all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus Sampdoria formazioni ufficiali: oggi vietato sbagliare, i tre punti saranno la priorità. La Juve di Allegri, reduce dal pareggio sofferto contro il Milan e dalla sofferta vittoria contro lo Spezia, oggi, non vuole sbagliare. Ottenere i tre punti per il mister sarà la priorità. La rosa sarà la solita, i titolari di sempre ma con uno spazio speciale anche per Perin che debutta ufficialmente dal primo minuto al posto del polacco, andiamo quindi a vedere in dettagli gli undici che scenderanno in campo alle ore 12.30. In attacco, ovviamente, il binomio Dybala Morata.

Allegri concede spazio a Perin

Formazione ufficiale Juventus: Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.