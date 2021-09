Juventus-Sampdoria, cosa dicono i bookmaker

Juventus-Sampdoria è il match odierno in programma alle 12.30 per la sesta giornata del campionato di serie A. Ecco cosa dicono i bookmakers a riguardo.

Dopo aver battuto lo Spezia adesso la Juventus sa benissimo che per risalire la classifica e avvicinarsi alle altre big che ambiscono allo scudetto deve assolutamente battere una Sampdoria che però sarà una rivale difficile da affrontare. Caputo e Quagliarella sono due attaccanti esperti da fermare, Damsgaard un talento che andrà tenuto d’occhio con particolare attenzione. I bianconeri non dovranno farsi distrarre troppo dal successivo impegno in Champions League, Allegri è intenzionato a fare qualche cambio in fomazione.

