Juventus, contro la Samp Allegri sembra avere solo un dubbio

La Juventus si avvicina al match che domani la vedrà protagonista contro la Sampdoria. Le parole di Allegri in conferenza.

Non è certo la situazione di classifica che la Juventus avrebbe voluto avere a questo punto della stagione. Cinque punti in cinque gare e un rendimento non sempre all’altezza della situazione. Dopo aver conquistato il primo sorriso stagionale contro lo Spezia, ora l’undici di Allegri cerca continuità contro i blucerchiati di D’Aversa. Senza farsi distrarre dal successivo impegno di Champions League con il Chelsea.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo