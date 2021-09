Calciomercato Juventus, occasione Donnarumma | Pochettino riapre la “porta”

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Pochettino fa ben sperare i bianconeri, che continuano a guardare con attenzione la vicenda Donnarumma.

Se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza e tre indizi fanno una prova, l’annuncio di Mauricio Pochettino alla vigilia di Psg-City autorizza la Juventus ad alimentare le proprie speranze di mettere le mani su Gianluigi Donnarumma. Il portierone ex Milan e faro della Nazionale di Roberto Mancini, infatti, vive un’atipica situazione di concorrenza sotto la Tour Eiffel, in quanto è costantemente in ballottaggio con Keylor Navas. Dalle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il salvatore dell’Italia agli ultimi Europei sembrava partire in vantaggio rispetto al suo collega di reparto, per un posto da titolare in occasione della gara contro la compagine di Guardiola.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Pochettino su Donnarumma

E proprio di questo ha parlato il tecnico dei parigini nella conferenza stampa di vigilia, mescolando nuovamente le carte in tavola. Ecco le sue parole: “Non svelo chi scenderà in campo. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adeguano alle richieste dello staff tecnico: siamo felici di quello che stanno facendo finora. Il PSG è un club speciale, che vive in condizioni speciali”.