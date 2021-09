Calciomercato Juventus, Donnarumma | L’indiscrezione fa sognare i tifosi

Calciomercato Juventus, un’altra panchina per il portiere e adesso l’ultima indiscrezione lanciata a ‘Rai Radio 1’ fa sognare i tifosi.

Calciomercato Juventus, un’altra panchina per il giovane portiere italiano. Ora la sua situazione al Psg sta diventando un vero e proprio caso. Per quanto la società abbia fatto presente la sua volontà di credere nel giocatore, i minuti giocati fino adesso fanno pensare l’esatto contrario. La situazione del classe 1999 è diventata un vero e proprio caso mediatico tanto che molti si stanno esponendo sulla questione, proprio da ‘Rai Radio 1’ ha parlato l’ex calciatore Fulvio Collovati dando una possibile indiscrezione che farebbe sognare i tifosi bianconeri.

Donnarumma addio a Gennaio

Secondo l’ex calciatore Collovati, Donnarumma a gennaio potrebbe andare via, lasciando il Psg. Ecco le sue parole: “Gigio ha detto che è andato via dal Milan perché voleva crescere. Beh, se stai in panchina non è che cresci… Secondo me a gennaio succederà qualcosa”.