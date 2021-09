Calciomercato Juventus, contatti avviati e concorrenza alle spalle

Calciomercato Juventus, contatti avviati per l’attaccante che sta esplodendo in Serie B. La concorrenza, alta, rimane alle spalle

Non sembra volersi fermare. E ieri sera ha castigato anche Gianluigi Buffon con il suo Pisa. Gli occhi delle big di Serie A sono già su di lui: l’età (è un 2001) e i cinque gol in Serie B in sei apparizioni, lo hanno fatto salire agli onori della cronaca. Inoltre, in tutto questo, c’è stata anche la convocazione nella nazionale Under 21 di Nicolato. Il momento quindi è particolarmente magico per Lorenzo Lucca, 201 centimetri di strapotere fisico ma anche di qualità tecniche. Tanto magico che adesso si comincia già a parlare dell’interessamento non solo della Juventus, ma anche dell’Inter e del Milan, che hanno cominciato a sondare il terreno. Le milanesi, comunque, non fanno paura alla società bianconera, che con il Pisa hanno una corsia preferenziale.

LEGGI ANCHE: Juventus-Chelsea, anche Tuchel nei guai | Presenza a forte rischio

LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala e Morata out | UFFICIALE il loro rientro

Calciomercato Juventus, per Lucca la concorrenza rimane dietro

Cherubini, con la società toscana, ha davvero una concorrenza preferenziale. Il direttore sportivo dei nerazzurri, che hanno cominciato alla grande il campionato cadetto, è infatti Claudio Chiellini, fratello del capitano della Juventus, Giorgio, nonché ex bianconero. Non ci sono dubbi che qualora il Pisa decidesse di cedere il calciatore – per poi magari tenerlo in prestito qualche stagione – la Juventus sia davanti a tutti. Non solo per gli ottimi rapporti appena descritti, ma anche perché i bianconeri si sono mossi con largo anticipo anticipando le altre società.

Un colpo in prospettiva per un ragazzo che ha iniziato la sua carriera con il Palermo e che adesso è praticamente esploso in Toscana. Una punta, Lucca, che non solo riesce a sfruttare le sue doti fisiche, ma che anche sotto il profilo tecnico dimostra di possedere delle qualità importanti. Se ne parla già adesso di lui, e in futuro la sensazione è che se ne parlerà ancora di più. Sperando ovviamente di vederlo con la maglia bianconera addosso. La notizia è riportata da calciomercato.com.