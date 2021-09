Juventus, Dybala e Morata out | UFFICIALE il loro rientro

By

Juventus, i due attaccanti sono usciti prematuramente dalla sfida di campionato contro la Sampdoria. Il club ha comunicato il rientro.

Juventus, con una nota ufficiale il club ha comunicato l’esito degli esami dei due attaccanti usciti dalla sfida contro la Sampdoria per infortunio. Per Alvaro Morata si tratta di una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Mentre per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Rientro dopo la sosta per gli attaccanti bianconeri

Sia Dybala che Morata rientreranno quindi solo dopo la sosta delle nazionali, saltando così i big match contro il Chelsea mercoledì sera, sfida valida per la Champions League e sabato pomeriggio il Derby della Mole in trasferta allo stadio dei granata.