Calciomercato Juventus, addio al centrocampista | Chiede la buonuscita

Calciomercato Juventus, il centrocampista bianconero chiederebbe la buonuscita per andarsene: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, il centrocampista biancnero Aaron Ramsey chiederebbe la buonuscita per andarsene. L’indiscrezione viene lanciata da ‘Tuttojuve.com’ parla di una richiesta di buonuscita dal giocatore che però la società non intende accettare. Le possibile destinazioni per il gallese sarebbero tutte inglesi: Everton in pole seguita poi da West Ham e Newcastle che però non convincono lo stesso giocatore.

Addio Ramsey | Le possibile destinazioni

Tra le possibili destinazioni figura sempre l’Arsenal. Proprio qualche settimana fa si era parlato di un eventuale scambio con Xhaka che per il momento appare molto difficile. La società bianconera non intende accontentare il giocatore che dunque potrebbe andarsene poi a contratto scaduto e, quindi, a parametro zero.