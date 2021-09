Juventus, l’emergenza in attacco apre ad una ipotesi

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ora può guardare con maggiore ottimismo al futuro.

Certo sulla squadra di Allegri si sta abbattendo in questa fase anche la sfortuna, visti gli infortuni di Dybala e Morata. I due attaccanti si sono infortunati contro la Sampdoria e salteranno le prossime sfide. Questa non può essere certo una buona notizia per una squadra che deve fare a meno in quel reparto anche di Kaio Jorge. Di fatto dunque ripone a disposizione solamente Kean tra gli attaccanti bianconeri quindi è facile immaginarlo titolare contro il Chelsea e contro il Torino. L’emergenza potrebbe anche essere l’occasione per prendere in considerazione nuovi spunti tattici.

