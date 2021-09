Juventus, bomba Superlega: dietrofront UFFICIALE | Ceferin k.o.

ESCLUSIVA:

La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9 (mi risulta decisione non definitiva)

Decisione a un giorno dalla scadenza del Tribunale di Madrid per non procedere contro Uefa.

L’Uefa attende ora Corte Europea

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 27, 2021

Come rivelato da Tancredi Palmieri, poi, la UEFA non richiederà le multe degli altri 9 club che avevano aderito al progetto: la decisione è arrivata a un giorno dalla scadenza del tribunale di Madrid per non procedere contro l’UEFA, che ora attende la Corte Europea.