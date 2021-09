Calciomercato Juventus, Atletico e Tottenham non mollano | Corsa a tre

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid e Tottenham non mollano. Corsa a tre per l’attaccante che il prossimo anno cambierà maglia

Non mollano Atletico Madrid e Tottenham. Anzi, cercheranno nei prossimi mesi probabilmente quello che potrebbe rivelarsi l’affondo decisivo. E dalla Spagna spiegano che nemmeno l’attivo di Griezmann, un ritorno, alla corte del Cholo Simeone, ha fermato l’interesse del club che stasera affronterà il Milan in Champions League nei confronti di Dusan Vlahovic.

L’attaccante della Fiorentina, che ha ripreso così come aveva finito la passata stagione, segnando, senza dubbio è all’ultima sua stagione con la maglia viola addosso. Soprattutto se non verrà trovato in questi mesi un accordo per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2023. La cifra di 60 milioni che nell’estate appena andata in archivio non è bastata, potrebbe comunque essere sufficiente tra pochi mesi. Ma oltre l’Atletico e Cherubini, che guarda ovviamente con particolare interesse all’evolversi della situazione del centravanti serbo classe 2000 esploso con la maglia della Fiorentina, c’è anche il Tottenham di Paratici pronto a fare un’offerta importante.

