Juventus Chelsea probabili formazioni | Allegri sorprende tutti

Juventus Chelsea, domani una sfida importantissima per i bianconeri che incontreranno i campioni d’Europa all’Allianz Stadium.

Juventus Chelsea, domani una vera e propria prova del nove per i bianconeri capitanati dall’allenatore Massimiliano Allegri. La vecchia signora dovrà affrontare nel proprio stadio di casa i campioni d’Europa in carica, il Chelsea di Tuchel che per l’occasione avrà tutti i titolari e il ritorno ufficiale di Lukaku in uno stadio italiano dopo l’addio all’Inter. Tutto pronto per il big match che potrebbe, incredibilmente per l’occasione, avere un’inedita formazione scelta dal mister.

LEGGI ANCHE >>> Jorginho tra Pallone d’Oro e Juventus: «Penso solo ai bianconeri»

Juventus Chelsea | Gli undici che scenderanno in campo

Allegri potrebbe cambiare modulo ritornando al 3-5-2: