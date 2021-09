Juventus-Chelsea, la rifinitura | Allegri ritrova gli “oggetti misteriosi”

Juventus-Chelsea, la rifinitura. Alla Continassa si rivedono anche gli “oggetti misteriosi”. Un recupero sicuro, l’altro è quasi pronto

Rifinitura in casa Juventus, prima della conferenza stampa di Massimiliano Allegri che è prevista alle 19. Domani si scende in campo in Champions League contro i campioni d’Europa in carica: un impegno ostico per i bianconeri, che non potranno contare sulle prestazioni di Dybala e Morata che salteranno anche il derby di domenica. Torneranno dopo la sosta i due attaccanti. E c’è curiosità per capire, tra poco, quali saranno le indicazioni del tecnico della Juve sulla formazione che scenderà in campo contro gli uomini di Tuchel: soprattutto chi affiancherà Kean davanti. Il ballottaggio interessa Chiesa e Kulusevski.

Intanto proprio in questi minuti, alla Continassa, si sta svolgendo la rifinitura. E per il tecnico c’è un recupero sicuro. Mentre un altro ha svolto la prima parte insieme alla squadra e quindi, potrebbe essere arruolabile già sabato contro il Torino. Ma non verranno certamente forzati i tempi.

