Calciomercato Juventus, a gennaio va via | Allegri non lo trattiene

Calciomercato Juventus, a gennaio va via. E Allegri non farà nulla per trattenerlo. Il centrocampista rimane in uscita

Massimiliano Allegri è sempre stato uno con le idee chiare. Poche volte, nella sua carriera di allenatore, ha cambiato idea rispetto a un calciatore avuto alle sue dipendenze. Soprattutto se questo non gli dà quello che il tecnico vuole e non si cala nella parte maggiormente richiesta: quella del sacrificio, e quella del giocare con qualità in alcuni frangenti della partita. Sicuramente questo è il caso di McKennie, l’americano che la Juventus ha deciso di riscattare lo scorso marzo, che Max non riesce a vedere. Oltre alcuni inserimenti, il centrocampista arrivato dalla Bundesliga, non ha mai regalato al livornese quello che lo stesso gli ha chiesto: qualità nelle ultime giocate, quelle decisive, e soprattutto cattiveria nell’attaccare lo spazio. Eppure l’anno scorso ci era riuscito per buona parte Weston, ma quest’anno sembra essere cambiato tutto.

