Calciomercato Juventus, dalla Spagna non mollano | Assalto al bianconero

Calciomercato Juventus, dalla Spagna non mollano: sarà assalto al bianconero, visto che il rinnovo tarda ad arrivare

Il rinnovo tarda ad arrivare. E dalla Spagna sono convinti che dietro questa scelta ci possa essere anche il Barcellona. Ovviamente parliamo di Paulo Dybala, che staserà mancherà per infortunio, e che soprattutto ancora adesso non ha rinnovato il suo contratto che scade il prossimo 30 giugno con la Juventus. I contatti sono iniziato quasi un anno, ancora c’era Fabio Paratici a gestire le operazioni. Passi in avanti, almeno quest’estate, ne sono stati fatti, anche perché il ritorno di Massimiliano Allegri, in panchina, ha permesso alla Joya di ritrovare fiducia nei propri mezzi. E soprattutto la possibilità di essere al centro del progetto bianconero. Ma a oggi, niente si è concretizzato. E allora le voci cominciano a essere importanti.

