Calciomercato Juventus, I convocati anti-Chelsea sono un grido d’allarme

Calciomercato Juventus, i convocati di Massimiliano Allegri per la partita di stasera sono un grido d’allarme. Si deve intervenire

Stasera c’è il Chelsea. E Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla squadra di Tuchel. C’è Rabiot, non ci sono Dybala, Morata, Ramsey e ovviamente Arthur. Tutti rientreranno il mese prossimo, dopo la sosta. Ma quello che viene subito all’occhio è il clamoroso grido d’allarme che la lista lancia. Serve un intervento a gennaio sul mercato. Serve un attaccante, almeno, che vada a coprire il buco lasciato da Cristiano Ronaldo. Stasera, come unico nel ruolo, il tecnico livornese conterà solamente su Moise Kean, anche perché Kaio Jorge, oltre a essere infortunato, non è nemmeno stato inserito nella lista Uefa. E una squadra che vuole vincere qualcosa, non si può presentare così. Anche se Allegri ha rispedito indietro tutti gli alibi.

LEGGI ANCHE: Paratici e la Juventus stringono un accordo | A giugno va al Tottenham

LEGGI ANCHE: Paratici e la Juventus stringono un accordo | A giugno va al Tottenham