Paratici e la Juventus stringono un accordo | A giugno va al Tottenham

L’ex capo dell’area tecnica della Juventus può fare un piacere al suo vecchio amico Andrea Agnelli. All’orizzonte la cessione di Kulusevski.

Non è certo l’enfant prodige che si pensava fosse. Non ha saputo reggere le pressioni della Juventus e non ha completato il salto di qualità che tutti si aspettavano. Certo, è un talento del 2000, ma non c’è tempo per aspettare. Dejan Kulusevski dovrà dimostrare in questa stagione di meritare la maglia bianconera, altrimenti il suo nome verrà messo sul mercato seduta stante. Anzi, c’è già un discorso ben avviato tra il suo agente e una vecchia conoscenza di Madama. E’ il Tottenham di Fabio Paratici a pensare a lui

