Ceferin esclude Agnelli | Clamorosa decisione della Uefa

Nonostante la decisione del Tribunale di Madrid, Ceferin esclude Agnelli. Nuovo caso internazionale a causa della Super League.

La questione relativa alla Super League è ancora tremendamente di attualità. Questo nonostante il Tribunale di Madrid abbia indotto controvoglia la Uefa a ritirare ogni sanzione verso Juventus, Real Madrid e Barcellona. Le tre società fondatrici hanno vinto la prima battaglia, ora vogliono scalare la federazione europea. Nel frattempo Ceferin ha escluso Agnelli laddove aveva il potere di farlo. Certo, una caduta di stile clamorosa, ma il numero uno della Uefa di recente non è nuovo a situazioni del genere

Ceferin, lo sgarbo ad Agnelli

La Super League non è mai nata ma continua a far discutere. Il fallimento sul nascere dell’ambizioso progetto, voluto fortemente anche dal presidente della Juventus, non placa l’ira delle istituzioni calcistiche. Così, riporta ‘La Repubblica’, l’ultimo sgarbo lo avrebbe piazzato la Uefa. Egli avrebbe escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League il presidente della Vecchia Signora. Nonostante sia il padrone di casa di

due partite che si disupetranno allo Stadium di Torino. Agnelli è inoltre uno degli ospiti della Federcalcio per la prima semifinale a San Siro tra Italia e Spagna. I due inviti, aggiunge il quotidiano, quasi certamente non sarebbero stati accolti per altri impegni del presidente bianconero. Ma il caso diplomatico resta e infiamma ulteriormente la battaglia tra iscituzioni e ‘scissionisti’.