Chiesa, rivelazioni shock: «Ho pensato di smettere col calcio»

Federico Chiesa ha parlato del suo arrivo alla Juventus, dell’impatto con il mondo bianconero e dell’avvio pessimo nella stagione appena cominciata.

«Non giocavo nelle giovanili della Fiorentina, quindi ho pensato “smettiamola e proviamo qualcos’altro”. Ma con l’aiuto della mia famiglia mi sono spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo. Ero davvero piccolo e magro. A 14 anni ero piccolo e non avevo la fisicità dei miei compagni di squadra, quindi non giocavo». Rivelazioni di Federico Chiesa che ha rilasciato questa mattina al Daily Telegraph nel giorno di Juventus–Chelsea. L’esterno bianconero ha anche parlato dell’arrivo alla Juventus e del difficile inizio di stagione.

