Juventus-Chelsea, cosa dicono i bookmaker: c’è una netta favorita

Cosa dicono i bookmaker riguardo il match di questa sera Juventus-Chelsea? Ecco chi è la squadra favorita stasera per la conquista dei tre punti.

Secondo round di Champions League per la squadra di Allegri e missione che si preannuncia molto complicata. Il Chelsea è una delle squadre più forti del mondo e la Juventus dovrà affrontarla senza Dybala e Morata in attacco. Nonostante tutto c’è tanta voglia di fare risultato per la classifica e per il morale. Pur consapevoli che di fronte ci si troverà un ostacolo molto difficile da superare. Tant’è che i pronostici sono tutti contro la Juve.

