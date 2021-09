Pagelle Juventus Chelsea e voti | La prima di Champions in casa

Voti e pagelle di Juventus Chelsea: top e flop dei bianconeri, la prima di Champions League in casa all’Allianz Stadium.

Szczesny 6,5 Non impegnato particolamente il polacco fa una buona presentazione.

Danilo 6,5 Una buona presentazione del brasiliano che ha saputo coprire e avanzare seguendo appieno le volontà del mister

Bonucci 7 Un’ottima gara della difesa bianconera, in coppia con De Ligt ha annullato le ripartenze offensive dei blues.

De Ligt 7,5 Sicuramente il migliore in campo insieme a Chiesa: una garanzie lì dietro

Alex Sandro 6,5 Prestazione sufficiente anche per il brasiliano

Locatelli 7 Ormai uno dei centrocampisti inamovibili di Allegri, in poche partite è già entrato appieno nelle idee tattiche del mister e si fa trovare pronto in ogni azione

Bentancur 7 Il giocatore disputa una partita ordinata e attenta, prestazione eccellente anche nei recuperi, uno prezioso nel primo tempo

Rabiot 5.5 Non il migliore in campo dei bianconeri, sbaglia un passaggio che poteva essere un gol quasi certo nel primo tempo, buoni tiri ma nulla di speciale in questa notte di Champions.

Cuadrado 6,5 Sembra un indemoniato, per la caparbietà con la quale vuole a tutti i costi ribaltare una situazione, ormai nel vivo di ogni azione dei bianconeri. Il presente e il futuro di questa squadra.

Bernardeschi 6,5 Sguscia molto e in questa nuova posizione inedita con il falso nove riesce a formare un ottima coppia d’attacco con Chiesa

Chiesa 7,5: Il migliore in campo e autore del gol più importante della partita. Sempre presente in ogni azione: rincarna in tutto e per tutto cos’è la Juventus, fino alla fine.

Kulusveski 5,5 Entra con grinta e si fa trovare pronto ma non riesce ad incidere

Kean 6 Anche lui ci prova nel poco tempo a disposizione a fare un gol, il ragazzo ha fame e si fa trovare pronto

McKennie S.V.

Chiellini S.V.