Calciomercato Juventus, ricordi Ronaldo? Gli applausi che possono cambiare la storia

Calciomercato Juventus, ricordi Ronaldo? Gli applausi che possono davvero cambiare la storia delle prossime trattative

Sognare non costa nulla. Figuriamoci. Se la Juventus, gli anni scorsi, ha preso Ronaldo, non si capisce perché non possa puntare anche a un altro calciatore che non è sicuramente ai livelli del portoghese ma, per quello che ha vinto in quest’anno, è uno dei papabili al pallone d’oro. La storia si ripete. La storia potrebbe essere cambiata dalla sportività dell’Allianz Stadium che ha fatto innamorare CR7 facendolo scegliere proprio la maglia bianconera.

E’ successo ieri sera, nella gara di Champions League contro il Chelsea, quando Tuchel, allenatore dei Blues, ha deciso di levare dal campo Jorginho. Gli applausi, così come allora successo per Cristiano, si sono ripetuti. Nonostante il centrocampista non ha brillato e nonostante non abbia fatto gol in rovesciata. Una dimostrazione d’affetto. Che potrebbe cambiare le carte in tavola.

