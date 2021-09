De Ligt ha capito tutto: «Juventus, vincere è l’unica cosa che conta»

Prova di enorme spessore da parte di De Ligt. Il centrale olandese ha lasciato le briciole agli attaccanti avversari e la Juventus se lo gode.

Non solo Bonucci, ma anche la stella di De Ligt ha brillato nella notte di coppa contro il Chelsea Campione d’Europa. Il difensore olandese, schierato in coppia con l’esperto stopper azzurro, ha brillato come nel 2019 ai tempi dell’Ajax e annullato Lukaku. Dalle sue parti agiva anche Harvertz che non l’ha vista praticamente mai. Per lui sono arrivati i complimenti dei compagni, con cui ha giustamente fatto festa dopo il 90′.

De Ligt e il mantra Juventus